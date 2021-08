La mitingul organizat de Ziua Independenţei în Kabul talibani au deschis focul asupra unei mulțimi: Cel puțin trei oameni au fost uciși | VIDEO

15:30

Salima Mazari, una dintre puținele guvernatoare din Afganistan, a fost capturată de talibani, conform informațiilor apărute în The Times of India, citată de Business Insider, scrie Digi24.RO. Times of India nu a precizat, însă, unde și când a fost capturată Mazari. Nadia Momand, o jurnalistă afgană, a anunțat capturarea guvernatoarei pe Twitter și a cerut […]