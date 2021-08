Program redus de lucru în ajun de sărbători. Activitatea instituțiilor de învățământ general se va reduce cu DOUĂ ore

14:40

Politicianul rus Alexei Navalny la un an după ce a fost otrăvit cu Novichok a mulțumit tuturor celor care l-au ajutat să supraviețuiască tentativei de asasinat. Un mesaj despre asta a apărut pe pagina lui de instagram. „Pur și simplu nu-mi pot da seama ce zi să sărbătoresc a doua mea aniversare. Se pare că […] Articolul Alexei Navalnîi, la un an după otrăvirea cu Novichok: Datorită vouă am supraviețuit și am ajuns în închisoare! apare prima dată în Realitatea.md.