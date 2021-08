Ion Ceban a trecut în revistă realizările, timp de un an, în raport cu strada Albișoara din capitală

Edilul capitalei Ion Ceban a făcut o retrospectivă a lucrărilor de acum un an care erau efectuate în ziua de 20 august 2020, pe strada Albișoara! Edilul a menționat că la distanță de un an, astăzi avem un carosabil renovat, trotuare practicabile și stații de așteptare decente. Сообщение Ion Ceban a trecut în revistă realizările, timp de un an, în raport cu strada Albișoara din capitală появились сначала на Accent.

