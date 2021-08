Sindicaliștii au adresat o scrisoare către Natalia Gavrilița prin care cer premiu anual pentru bugetari

12:50

Potrivit declarației de avere și interese personale prezentată la Agenția Națională pentru Integritate, Carabeț are o casă procurată în 2014, cu o suprafață de aproape 120 de metri pătrați, evaluată la 876 793 de lei. Totodată, noul șef al IGP are și un apartament de aproape 100 de metri pătrați, care a fost procurat în 2013. Apartamentul ar costa 648 721 de lei. Carabeț a declarat și un garaj de 22 de metri pătrați.Șeful Poliției moldovenești mai are în proprietate trei autovehicule: un Hyundai Tucson fabricat și procurat în 2016 la un preț de 400 de mii de lei; în 2019, polițistul a intrat în posesia unui VAZ din 1996, iar anul trecut a procurat un Suzuki, prețul căruia ar fi 60 de mii de lei.Lilian Carabeț a declarat că pe parcursul anului trecut a ridicat un salariu de peste 202 mii de lei, sau aproape 17 mii de lei pe lună. Totodată, acesta a vândut un automobil la un preț de 270 de mii de lei.