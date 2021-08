Horoscop sexual: Ce personalitate ai în pat şi cu ce zodii te potriveşti în intimitate?

11:40

Angela Merkel merge, vineri, în vizită la Moscova pentru discuții cu Vladimir Putin, în ultima sa vizită în Rusia în calitate de cancelar, relatează Euronews. Vizita liderei germane va avea loc chiar la împlinirea unui an de la otrăvirea disidentului Alexei Navalnîi. Vizita are loc într-un moment în care relațiile ruso-germane sunt la cel mai scăzut nivel, […] Articolul Angela Merkel merge în ultima sa vizită în Rusia în funcția de cancelar, la împlinirea unui an de la otrăvirea lui Alexei Navalnîi apare prima dată în sinteza.org.