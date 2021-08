Studiu: copiii mănâncă alimente ultra-procesate, mai mult ca niciodată

09:40

Nou-născuţii care au peste 4,5 kg reprezintă un procent de sub 1,5%. Proaspăta mămica, în vârstă de 30 de ani, are o greutate de 140 de kg şi suferă de hipertensiune arterială. Acum, a necesitat o intervenţie de cezariană. Baiatul nou-născut a primit nota 9 la naştere. Pacienta în varstă de 30 de ani din judeţul Iasi, internată în Spitalul „Elena Doamna” din Iaşi pe 13 august, are trei copii născuţi natural, dintre aceştia, greutatea cea mai mare la naştere fiind de 4050 grame. „Pacienta ar...