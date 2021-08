Șor a solicitat o luare de cuvânt în Parlament. Ce răspuns a dat Igor Grosu

18:00

Bătrâna pe care o îngrijeam a murit. A murit astă-noapte, cât timp am fost eu la baie. Când m-am întors nu mai respira și stătea înțepenită în pat. Am zgâlțâit-o și am avut impresia că zgâlțâi un drug de lemn. Mi-am lipit urechea de pieptul ei și nu i-am auzit inima să bată. Era vânătă la față și începea să pută. Am alergat în jos pe scări. Am traversat în fugă curtea și am urcat o altă scară, gâfâind. - Signora Galina, signora Galina!!! am strigat eu în fața unii uși de lemn. • - Ce este? mi-a...