Elon Musk a anunțat că Tesla construiește un robot umanoid care va fi capabil să ne facă cumpărăturile

21:30

Alertă de securitate lângă Capitoliul SUA: Un bărbat a parcat o camionetă și afirmă că are are o bombă cu detonator Un bărbat a parcat o camionetă fără numere de înmatriculare pe trotuarul din fața Bibliotecii Congresului și afirmă că are are o bombă cu detonator. Poliția spune că este vorba de o “amenințare activă cu bombă” în apropierea clădirii Congress-ului din Washington DC. Autoritățile au declarat că negociază cu șoferul unui vehicul suspect, parcat în apropiere de Biblioteca Congress-ulu...