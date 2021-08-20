CALEA FERATĂ INTENȚIONEAZĂ SĂ VÂNDĂ 100 DE LOCOMOTIVE VECHI
Infotag, 20 august 2021 12:30
CALEA FERATĂ INTENȚIONEAZĂ SĂ VÂNDĂ 100 DE LOCOMOTIVE VECHI
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ECHIPAJUL UNUI ELICOPTER MOLDOVENESC BLOCAT ÎN AFGANISTAN ESTE ÎN AŞTEPTAREA EVACUĂRII ACASĂ # Infotag
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„Salvați de clopoțel” – un nou an școlar, noi beneficii la contractarea creditului de consum negarantat de la Victoriabank # Infotag
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Premieră de succes pe piața de capital din Republica Moldova. Obligațiunile municipale emise de Primăriile Sîngera și Ceadîr-Lunga, subscrise integral cu sprijinul Victoriabank # Infotag
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ÎN PRIMA JUMĂTATE A ANULUI, VENITURILE DIN PRIVATIZARE ÎN MOLDOVA S-AU RIDICAT LA 91,1 MIL. LEI # Infotag
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POLITOLOG: „MOLDOVA – 30 DE ANI DE INDEPENDENȚĂ. DE SUCCES NU FUG”
18 august 2021
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MARȚI, ÎN MOLDOVA A FOST ÎNREGISTRAT UN NUMĂR RECORD DE CAZURI COVID-19 DIN ULTIMELE TREI LUNI # Infotag
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PARLAMENTUL SE VA ÎNTRUNI VINERI ÎN ŞEDINŢĂ PLENARĂ PENTRU A AUDIA RAPORTUL PRIVIND PROCESUL DE RECUPERARE BANILOR SUSTRASE DIN SISTEMUL BANCAR # Infotag
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ÎN PRIMA JUMĂTATE A ANULUI, MOLDOVA A SPORIT VOLUMUL EXPORTURILOR, DAR NU A ATINS NIVELUL PRE-PANDEMIC # Infotag
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17 august 2021
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UN FOST DEPUTAT: ÎN CEI 30 DE ANI DE INDEPENDENȚĂ, MOLDOVA A ÎNREGISTRAT MAI MULTE EȘECURI, DECÂT SUCCESE # Infotag
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SĂ OBȚINEM ȘTIINȚIFIC TRASABILITATEA VIRUSULUI ȘI SĂ FIM UNIȚI ÎN COMBATEREA EPIDEMIEI
16 august 2021
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ÎN ADRESA MAEIE NU AU PARVENIT SOLICITĂRI DE REPATRIERE A CETĂŢENILOR MOLDOVENI DIN AFGANISTAN # Infotag
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MINISTRUL DE EXTERNE AL LETONIEI EFECTUEAZĂ O VIZITĂ DE LUCRU ÎN MOLDOVA
13 august 2021
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ANRE A CRITICAT TEORIILE DESPRE EXISTENȚA ÎN MOLDOVA A UNEI PIEȚE „GRI” DE VÂNZARE A PRODUSELOR PETROLIERE # Infotag
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12 august 2021
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Microfinanțarea: ce necesități ale pieței acoperă în Moldova și de ce este atât de importantă? # Infotag
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AȘTEPTĂRILE CLIENȚILOR ÎN RELAȚIA CU BANCA – DISCUTATE ÎN CADRUL UNUI BRUNCH ORGANIZAT DE MAIB # Infotag
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DMITRII KOZAK: RUSIA ESTE INTERESATĂ ÎN DISTRUGEREA MUNIȚIILOR EXPIRATE DE LA DEPOZITUL DIN COBASNA # Infotag
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FEDERAȚIA RUSĂ RESPECTĂ ALEGEREA ȘI VOINȚA POPORULUI MOLDOVENESC – DMITRII KOZAK
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PREȘEDINTELE MOLDOVEI ȘI-A ANUNȚAT DISPONIBILITATEA DE A INTENSIFICA CONTACTELE BILATERALE CU FEDERAȚIA RUSĂ # Infotag
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11 august 2021
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REPREZENTANȚII HORECA REVIN CU O SERIE DE SOLICITĂRI ADRESATE EXECUTIVULUI NOU ALES
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MINISTRUL JUSTIŢIEI A ÎNREGISTRAT ÎN PARLAMENT UN PROIECT DE LEGE CU PRIVIRE LA OPTIMIZAREA ACTIVITĂŢILOR PROCURATURII # Infotag
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10 august 2021
17:30
UN FOST DEPUTAT PROPUNE AUTORITĂȚILOR SĂ AIBĂ „UN LIMBAJ ECONOMIC DUR CU ADMINISTRAȚIA DE LA TIRASPOL” # Infotag
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17:30
BAȘCANUL GĂGĂUZIEI CONSIDERĂ CĂ CEI 30 DE ANI DE INDEPENDENȚĂ A RM ESTE O „PERIOADĂ A LECȚIILOR NEÎNVĂȚATE ȘI A OPORTUNITĂȚILOR RATATE” # Infotag
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17:30
PREMIERUL UCRAINEAN A CONFIRMAT DISPONIBILITATEA DE A EFECTUA O VIZITĂ LA CHIȘINĂU
12:30
UN STUDIU ARATĂ CĂ EUROPENII ÎȘI DORESC SĂ RENUNȚE LA FUMAT, DAR ÎNTÂMPINĂ GREUTĂȚI DIN CAUZA REGLEMENTĂRILOR # Infotag
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9 august 2021
15:00
25 SALVATORI ȘI POMPIERI DIN CADRUL IGSU AU PLECAT ÎN GRECIA PENTRU LICHIDAREA INCENDIILOR DE PĂDURE # Infotag
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6 august 2021
13:30
DIFICULTĂȚILE AGRICULTORILOR DIN RAIONUL DUBĂSARI ÎN VIZORUL BIROULUI POLITICI DE REINTEGRARE # Infotag
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NATALIA GAVRILIȚA A EXPLICAT NECESITATEA MAJORĂRII NUMĂRULUI DE MINISTERE
13:30
CANDIDATA LA FUNCȚIA DE PRIM-MINISTRU A ASIGURAT CĂ „NOUL GUVERN NU VA FURA ȘI NU VA ÎNCURAJA CORUPȚIA” # Infotag
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5 august 2021
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UN DEPUTAT PAS SE VA ADRESA LA PG ÎN LEGĂTURĂ CU DISTRIBUIREA UNUI MATERIAL VIDEO FALS
4 august 2021
16:00
VICTORIABANK ÎȘI RECONFIRMĂ STATUTUL DE LIDER ÎN DIGITALIZARE: AUR LA TREI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ DIGITALĂ ÎN PORTOFOLIUL CARDURI BANCARE # Infotag
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ÎN CALITATE DE MINISTRU DE EXTERNE, NICU POPESCU, INTENȚIONEAZĂ „SĂ PROMOVEZE O POLITICĂ EXTERNĂ A REZULTATELOR CONCRETE” # Infotag
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13:30
NATALIA GAVRILIȚA: AGENDA PRIMEI ZILE DE LUCRU A GUVERNULUI SE VA AXA PE ÎNLOCUIREA PERSONALULUI ÎN FUNCȚIILE CHEIE # Infotag
NATALIA GAVRILIȚA: AGENDA PRIMEI ZILE DE LUCRU A GUVERNULUI SE VA AXA PE ÎNLOCUIREA PERSONALULUI ÎN FUNCȚIILE CHEIE
3 august 2021
12:30
CANDIDATA LA FUNCŢIA DE PRIM-MINISTRU AL RM VA PREZENTA NU DOAR NOUA COMPONENŢĂ A CABINETULUI DE MINIŞTRI, CI ŞI O NOUĂ STRUCTURĂ A GUVERNULUI # Infotag
CANDIDATA LA FUNCŢIA DE PRIM-MINISTRU AL RM VA PREZENTA NU DOAR NOUA COMPONENŢĂ A CABINETULUI DE MINIŞTRI, CI ŞI O NOUĂ STRUCTURĂ A GUVERNULUI
30 iulie 2021
14:30
DOSARUL DEPUTATULUI DENIS ULANOV VIZAT ÎN „FRAUDA BANCARĂ” A FOST TRIMIS ÎN JUDECATĂ
14:30
PREȘEDINTELE MAIA SANDU A ÎNAINTAT-O PE NATALIA GAVRILIȚA LA FUNCȚIA DE PRIM-MINISTRU AL RM # Infotag
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10:30
VB TALKS, UN PODCAST LANSAT ÎN PREMIERĂ DE O BANCĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA
29 iulie 2021
16:00
BERD ACHIZIȚIONEAZĂ 25% DIN ACȚIUNILE „VESTMOLDTRANSGAZ”, ÎNTR-O TRANZACȚIE DE 20 MIL. DE EURO # Infotag
BERD ACHIZIȚIONEAZĂ 25% DIN ACȚIUNILE „VESTMOLDTRANSGAZ”, ÎNTR-O TRANZACȚIE DE 20 MIL. DE EURO
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CC A LĂSAT ÎN VIGOARE LEGEA CU PRIVIRE LA TRANSMITEREA CU TITLU ONEROS A STADIONULUI REPUBLICAN ÎN PROPRIETATEA SUA # Infotag
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13:30
ACTIVIȘTII PUBLICI AU PROTESTAT ÎN FAȚA CLĂDIRII PARLAMENTULUI, CERÂND RESTITUIREA STADIONULUI REPUBLICAN LOCUITORILOR DIN CHIȘINĂU # Infotag
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13:30
VADIM CEBAN: PREȚUL GAZELOR NATURALE PENTRU CONSUMATORII FINALI VA SPORI, DAR MAI PUȚIN DECÂT SE VA MAJORA PREȚUL DE ACHIZIȚIE # Infotag
VADIM CEBAN: PREȚUL GAZELOR NATURALE PENTRU CONSUMATORII FINALI VA SPORI, DAR MAI PUȚIN DECÂT SE VA MAJORA PREȚUL DE ACHIZIȚIE
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ÎN PARLAMENTUL DE LEGISLATURA A XI-A AU FOST CONSTITUITE TREI FRACȚIUNI PARLAMENTARE
28 iulie 2021
15:30
GRAȚIE GUVERNULUI SUA, LA ANENII NOI ȘI ȘTEFAN VODĂ VOR FI CONSTRUITE NOI REMIZE DE POMPIERI ȘI SALVATORI # Infotag
GRAȚIE GUVERNULUI SUA, LA ANENII NOI ȘI ȘTEFAN VODĂ VOR FI CONSTRUITE NOI REMIZE DE POMPIERI ȘI SALVATORI
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ÎN REPUBLICA MOLDOVA AU FOST ADMINISTRATE UN MILION DE DOZE DE VACCIN ÎMPOTRIVA COVID-19
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VICTORIABANK APLICĂ PRACTICILE EUROPENE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
12:30
BAȘCANUL GĂGĂUZIEI REPREZINTĂ MOLDOVA LA KAZANSUMMIT 2021
27 iulie 2021
15:30
ÎN 2020, PROFITUL COMPANIEI EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S-A RIDICAT LA 112 MIL. LEI, ÎN CREȘTERE CU 21,6 MIL. LEI FAȚĂ DE ANUL 2019 # Infotag
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FLUCTUAȚIILE DE PE PIAȚA VALUTARĂ SUNT DICTATE DE CUMPĂRĂTORI, CI NU DE VÂNZĂTORII DE VALUTĂ - OPINIA DEALERILOR # Infotag
FLUCTUAȚIILE DE PE PIAȚA VALUTARĂ SUNT DICTATE DE CUMPĂRĂTORI, CI NU DE VÂNZĂTORII DE VALUTĂ - OPINIA DEALERILOR
15:30
CEA MAI ÎNALTĂ RATĂ DE VACCINARE SE ÎNREGISTREAZĂ LA CHIȘINĂU, IAR CEA MAI REDUSĂ ÎN UTA GĂGĂUZIA # Infotag
CEA MAI ÎNALTĂ RATĂ DE VACCINARE SE ÎNREGISTREAZĂ LA CHIȘINĂU, IAR CEA MAI REDUSĂ ÎN UTA GĂGĂUZIA
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