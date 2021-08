Erdogan avertizează țările europene că Turcia nu va deveni „unitatea de stocare a migranților” a Europei

16:40

Alte 5 850 doze de vaccin împotriva COVID-19, produse de compania farmaceutică Pfizer/BioNTech, au ajuns astăzi la Chișinău. Este vorba de a treia tranșă din lotul de 700 830 de doze achiziționate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, prin intermediul Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistență Externă. Până...