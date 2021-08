Ce spun astrele azi, 20 august

09:00

Mai sunt două săptămâni până la începerea noului an şcolar, iar părinţii elevilor sunt deja în febra cumpărăturilor. Ca în fiecare an, la mare căutare sunt uniformele şcolare şi rechizitele. Cumpărătorii susţin că în acest an preţurile sunt mai mari, însă sunt gata să scoată din buzunare şi până la zece mii de lei pentru a îşi pregăti copiii de şcoală. De cealaltă parte, comercianţii se plâng ...