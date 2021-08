Americanii au evacuat aproximativ 7.000 de persoane din Afganistan din 14 august până acum

14:50

Astăzi, 19 august 2021, a avut loc Conferința de deschidere a proiectului „The CBC Romania-Moldova a safer area by improving the Mobile Emergency Service for Resuscitation and Extrication (SMURD) operating infrastructure, by increasing the level of training and maintaining the capacity of professional personnel to intervene în emergency situations – SMURD- 2”, finanțat prin intermediul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020, informează Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din România.