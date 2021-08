Meteo, 19 August

22:10

Paul Pogba a intrat în ultimul an de contract cu Manchester United și nu duce lipsă de oferte. Se pare că francezul nu va continua pe Old Trafford, unde joacă din 2016. Cluburi precum Real Madrid și PSG îl ademenesc, iar proiectul parizienilor pare să fie cel mai atrăgător, având în vedere campania impresionantă de achiziții din această vară. PSG se gândește deja la următoarea lovitură pe piața transferurilor și pregătește o ofertă pentru Pogba. Acesta ar putea câștiga la Paris aproximativ 600.000 de euro pe săptămână, adică aproape 31 de milioane de euro pe an, scrie The Independent. Pogba se va afla la final de contract în iunie 2022 şi încă nu şi-a prelungit înțelegerea cu clubul englez, care ar urma să-l lase să plece liber peste un an dacă nu-şi va reînnoi angajamentul.