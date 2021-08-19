ГКЧП, как детонатор развала СССР
TodayMoldova, 19 august 2021 20:00
За три десятка лет, прошедшие с 19 августа 1991 года, выросло новое поколение, которое перешагнуло 30-летний рубеж. Те, кому было около 30 лет в 1991 году, смело могут делить свою жизнь на - до и после событий, вошедших в историю под названием ГКЧП.
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