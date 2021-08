EDITORIAL// Stoianoglo dezgroapă securea războiului

13:20

Prin modificările propuse se urmărește introducerea unui mecanism de evaluare a performanțelor Procurorului General și dispunerea revocării acestuia din funcție în cazul în care se constată calificativul „eșuat" urmare a efectuării evaluării performanțelor. Politics of Moldova În scopul aprecierii activității, nivelului de cunoștințe și aptitudinilor profesionale, a corespunderii cu funcția deținută, precum și pentru stimularea