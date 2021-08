Îți cauți un job? Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe organizează un maraton de angajări

11:00

„Am avut nevoie de 3 luni ca să-mi văd copilul cu ochii limpezi și încă 3 ca să-l accept. Practic, am devenit mamă cu jumătate de an mai târziu.” Luni, 30 august, se va desfășura o nouă ediție TEDxRoseValleyParkED la Chișinău, iar una dintre speakere va fi Ludmila Adamciuc, mama unei fetițe minunate pe nume Beatrice, diagnosticată cu Sindromul Down (SD). Articolul Află cine este Ludmila Adamciuc și despre ce va vorbi la TEDxRoseValleyParkED apare prima dată în #diez.