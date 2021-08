PSRM, îngrijorat de derapajele ilegale și antidemocratice ale noii guvernări, care duc spre o nouă capturare a statului 

12:20

Igor Dodon ar fi negat informațiile parvenite de la un jurnalist precum că Federația Rusă ar fi pus embargo pe mai multe produse din Republica Moldova, iar tone de produse ar fi fost nimicite pe teritoriul Rusiei. Acesta în continuare susține că Federația Rusă este cel mai important partener strategic. ”Anul trecut am exportat în [...] The post Igor Dodon ar fi negat informațiile precum că Federația Rusă ar fi pus embargo pe mai multe produse din Republica Moldova appeared first on politics.md.