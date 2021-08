Guvernul a rechemat ambasadorii Republicii Moldova din Israel și Belarus

06:40

Când învăţătura lui Arie părea învinsă, a apărut Macedonie şi adepţii săi care încercau să înveţe poporul credincios că Duhul Sfânt nu e persoană dumnezeiască, fiind ierarhic sub Tatăl şi sub Fiul. Pentru că au fost văzuţi ca nişte luptători împotriva Duhului Sfânt, au fost numiţi pnevamtomahi (pnevma - duh, to mahi - luptători).