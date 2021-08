Specialiștii avertizează: În R. Moldova s-ar putea înregistra câte 1000 de cazuri pe zi

11:50

Agenția Națională Transport Auto (ANSA) are un nou director. Viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu l-a prezentat echipei (ANSA), pe noul șef al instituției, Andrei Sîngereanu. Ministrul Infrastructurii a venit cu mesaj de salut și i-a urat succes noii conduceri, asigurând că va avea tot sprijinul ministerului, care are multe restanțe la …