Întreprinderile mici și mijlocii fac propuneri pentru dezvoltarea mediului de afaceri

14:30

Japonia este un partener de încredere al Republicii Moldova. Cu această țară există un potențial de colaborare ce poate fi valorificat pe deplin, prin consolidarea dialogului dintre cele două țări. Opinia a fost exprimată de președintele Maia Sandu, în cadrul unei întrevederi cu ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yoshihiro Katayama,... The post Maia Sandu: Potențialul de colaborare cu Japonia poate fi valorificat appeared first on Portal de știri.