4. Desenaţi blazonul pe care aţi vrea să-l vedeţi pe frontispiciul şcolii. Propuneţi o deviză pentru acest blazon şi motivaţi-o

Aveam o amica aveam o sorela O tipa atat de melancolica incat pentru a deveni si mai melancolica Am parasit-o Treceam destul de des pe la ea pe acasa si o paraseam O paraseam atat de frumos incat dupa douazeci de sedinte Pantecul incepuse sa i se bombeze Coapsele sa i se arcuiasca venele Sa i se rasuceasca elegant Si ma intrebam daca nu cumva am lovit-o "Nu nu - mi-a spus ea - continua sa te porti cu mine ca o bestie Ignora-ma Nu ma lua in serios continua sa-mi fii folositor Razuie de pe mine tot acest invelis bioenergetic indeparteaza de la mine toti acesti bikini melodramatici Si toate aceste desuuri De la care nu mi se mai trimite vreun profit Si dinspre care ma simt suferinda" Bunica-sa cultiva proasta inspiratie De a o gazdui undeva chir langa liceul meu La doi pasi de Piata Galati Zvacneam scapam de la ore ma strecuram parca inot printre doua desisuri de case Peste linia racoroasa a hodorogitului tramvai 17 Si nu ma mai opream pana in camaruta Unde zapauca azvarlea din cand in cand de mancare ca unor catei Unui resou si unei plite electrice Langa care lepadam si eu o parte din pielea de porc si ma furisam in tricoul de tigru O remorcam pana pe arcurile unui soi de tapsan o podideam faceam acolo din ea O simpla operatie aritmetica O imparteam de mai multe ori Pana cand numele ei devenea o sfanta manie Pana cand din trupul ei ramanea un singur pantof De melancolia ei spanzurau doar doua bretele O noua postura in meditatie o zvarcolire de pijamale o calarire in zori