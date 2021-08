Avionul care urma să evacueze olandezii din Afganistan a fost nevoit să plece fără pasageri

01:00

Universul Marvel s-a reîntors la Hollywood, unde luni a avut loc premiera mondială a superproducţiei, "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", (Shang-Chi şi legenda celor zece inele) un nou film cu supereroi inspirat din personajul Marvel Comics "Shang-Chi", relatează EFE.Produs de Marvel Studios şi distribuit de Walt Disney Studios Motion Pictures, este cel de-al 25-lea film din Universul