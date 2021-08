Platforma DA: „Cât timp deputații PP Șor se plimbă prin Parlament, va fi greu de crezut că lupta cu corupția a început”

10:00

Când va fi lansat al zecelea film din franciza „Fast and Furious” Al zecelea film „Fast and Furious”, penultimul din franciză, va fi lansat în cinematografe în 2023, informează Variety. „Fast and Furious 10”, regizat de Justin Lin, va debuta pe 7 aprilie 2023. Iniţial, era programat să fie lansat pe 2 aprilie anul acesta, dar acel loc a fost luat de „F9”, din cauza întârzierilor cauzare de pandemie. Totuşi, al nouălea film din franciză a avut premiera ceva mai târziu, pe 25 iunie. Este aşteptat...