Tragedie într-o localitate din Nisporeni. Un bărbat a murit electrocutat

12:40

Președintele Consiliului Concurenței, Marcel Răducan, și-a prezentat demisia. O cerere în acest sens a fost depusă la Secretariatului Parlamentului. Informația a fost confirmată pentru IPN de către șefa Direcției relații cu mass-media din cadrul Direcției generale relații publice și comunicare a Parlamentului, Svetlana Rudenco. Pe ordinea de zi a ședinței... The post Președintele Consiliului Concurenței a depus cerere de demisie appeared first on Portal de știri.