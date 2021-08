Deputat socialist: Medicii, în loc de salarii majorate, primesc mai multe infecții COVID-19 și

14:20

”Am luat sectorul agricol din program, m-am uitat și în lung și în lat și am înțeles că un sector important pentru țară rămâne la nivel declarativ. Nu am văzut nimic despre domeniul siguranța alimentară, nu am văzut nimic despre securitatea alimentară, asigurările în agricultură, protejarea producătorilor și procesatorilor autohtoni”, a spus deputatul.Fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor a elaborat și va propune în Parlament mai multe proiecte de lege menite să susțină sectorul agricol și agricultorii. Una dintre inițiative se referă la acordarea compensațiilor agricultorilor care au avut de suferit din cauza intemperiilor din acest an. Suma alocațiilor se propune a fi de 51,3 milioane de lei.Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor mai propun dublarea Fondului de subvenționare de la 1,2 miliarde de lei la 2,2 miliarde de lei.