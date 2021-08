Cât costă să treci la produse de igienă ecologice

12:40

În august se vor împlini 30 de ani de la revoluția democratică de la Moscova, care a bătut ultimul cui în sicriul comunismului. Eu și prietenii mei am participat la aceste evenimente. O săptămână mai târziu, ne-am pornit într-o călătorie spre țările baltice devenite independente, a căror luptă a inspirat mișcarea pro-democrație din Rusia. Biletele […] The post Prieteniile care se leagă în trenurile de noapte appeared first on Moldova.org.