Discursul unui patriot la Iași care i-a făcut pe Patriarhului României și Președintele Academiei Române să aplaude cu admirație

16:10

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca se află într-un prestigios top mondial al universităților, cunoscut sub numele de clasamentul Shanghai. Conform informațiilor publicate de instituție, din cele aproximativ 30.000 de universități care există în lume, în jur de 2000 au trecut pragul academic pentru a fi analizate și doar 1000 au atins nivelul unei vizibilități și al unui impact internațional de prestigiu pentru a fi incluse în clasamentul Shanghai. „Prin prezența UBB în ARWU, România are o universitate în top 1000 internațional și se vede astfel în liga mare a universităților! În plus, tinerii români pot rămâne în țară, pentru a studia la o universitate din liga marilor universități ale lumii. Așa cum am mai spus în diverse contexte, pentru noi această prezență constantă în ARWU în ultimii ani este cu atât mai semnificativă cu cât clasamentul se bazează doar pe publicații din componenta de științe și (parțial, prin articole) de științe sociale, exprimate în articole indexate Web of Science. Asta în timp ce UBB are șapte (7) facultăți și 28% din personalul academic în domeniul artelor/științelor umaniste – iar domeniul arts & humanities nu se consideră în acest clasament/ranking -, iar alte opt (8) facultăți de științele sociale (având 42% din personalul academic) nu publică ca practică curentă articole, ci (și) cărți care, din nou, nu sunt reliefate în acest clasament/ranking. Așadar, reușim această performanță, doar cu 30% din personalul academic al UBB care se regăsește în cele șapte (7) facultăți de știință-inginerie, la care se adaugă unele publicații din zona științelor sociale în forma articolelor indexate Web of Science”, a declarat rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David. Universitatea Babeș Bolyai s-a încadrat în intervalul locurilor 800-900 la ediția din acest an, conform clasamentului. Anul trecut aceeași instituție se situase în intervalul 700-800. Celebra Universitate Harvard din Statele Unite se menține în topul mondial cu punctaj maxim, urmată la distanță de rivala Stanford și de Universitatea Cambridge din Marea Britanie. Articolul Ce universitate din România a intrat în clasamentul mondial Shanghai apare prima dată în InfoPrut.