În raionul Hâncești, a fost instituit cod galben de infecție cu COVID-19. Ce restricții sunt impuse

E ușor să faci un discurs bun. Ușor - până te apuci să-l faci. Înainte de a începe lucrul la un discurs, speakerii TEDxRoseValleyParkED primesc un ghid care explică detaliat și pe pași ce trebuie să facă, oferind și exemple relevante. Ghidul este elaborat în baza „TED Talks: The Official TED Guide to Public Speaking" de Chris Anderson. Iată câteva puncte din ghid care ar putea fi utile pentru orice tip discursuri.