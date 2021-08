Gavrilița nu exclude că majorarea pensiei minime va duce la creșterea prețurilor

11:00

Deputații din majoritatea parlamentară PAS au refuzat să includă pe ordinea de zi a ședinței Comisiei economie, buget și finanțe proiectul fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor cu privire la alocarea a 51,3 milioane de lei pentru acoperirea prejudiciilor suportate de agricultori din cauza intemperiilor din acest an. Unul din autorii proiectului, deputatul BCS Petru Burduja, [...] The post Guvernarea PAS refuză să ajute agricultorii afectați de inundații appeared first on politics.md.