Letonia ar putea recunoaște permisele de conducere moldovenești. Anunțul a fost făcut de ministrul de Externe

10:45

Pentru a-ți oferi o experiență MAIBună și mai plăcută la efectuarea operațiunilor de retragere a numerarului din bancomat, am modificat scenariul de utilizare a ATM-urilor MAIB care vor lucra după principiul „card before cash”. Articolul Principiul „card before cash” aplicat la ATM-urile MAIB apare prima dată în #diez.