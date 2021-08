Poliția a împărțit șoferilor amenzi de peste 100 de mii de lei

13:50

Guvernul Gavrilița urmează să schimbe paradigma în privința înlesnirilor fiscale pentru sectorul HORECA. Premierul califică decizia fostului Executiv de a reduce TVA pentru HORECA la 6% pentru perioada stării de urgență în sănătate publică drept o confuzie ce trebuie rectificată. Deși în perioada când exercita funcția de ministru al finanțelor,... The post Gavrilița despre TVA pentru HORECA: Decizia Guvernului Chicu a fost o confuzie appeared first on Portal de știri.