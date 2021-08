Trăim în era minciunii care generează putere iar social media a devenit instrumentul perfect

11:40

Natalia Gavrilița anunță că ”Azi am fost nominalizată de președintele Maia Sandu la funcția de prim-ministru. Sunt onorată și hotărâtă să împlinesc așteptările cetățenilor. La începutul săptămânii viitoare voi face The post Ultima oră: Săptămânii viitoare voi face publică lista de miniștri appeared first on Omniapres.