Evită alimentele care conțin fructoză. Ce arată un nou studiu

05:00

Berbec Astazi ai tendinta de a fi un adevarat justitiar. Orice nedreptate intampini, indiferent ca esti implicat direct sau indirect, esti dispus sa sari in aparare si sa-ti faci singur dreptate. Evita totusi violenta verbala deoarece nu faci decat sa inrautatesti situatia. Pe de alta parte, tranzitul Lunii prin casa a noua te sustine in continuare in orice tip de activitate de ordin intelectual ...