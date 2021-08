Pregătiri sanitare pentru un posibil nou val al pandemiei

09:20

Născută pe 1 iunie 1975, Svetlana Spoială e originară din satul Bulboci, raoinul Soroca. A plecat la studii in Franța in 2000. A absolvit facultatea de limbi străine la Universitatea de Stat din Moldova și a lucrat la Alianța Franceză și la VoxTel. • În Franța, a făcut licența și masteratul (în drept european) la Institutul de Studii Politice din Grenoble. Din 2005 până în 2007, a stat la Paris unde scria teza de doctorat in științe politice în regim de cotutelă la SciencesPo şi USM. Paralel cu...