Militarii americani au împușcat mortal două persoane care au deschis focul într-o zonă aglomerată din aeroportul din Kabul

Averea conducerii Parlamentului: Câte case are Grosu, ce mașini preferă Popșoi și ce venituri are Bătrâncea // DOC Conducerea noului Parlament a depus la Autoritatea Națională de Integritate declarațiile de avere pentru anul 2020. Potrivit celor indicate, familia lui Igor Grosu locuiește într-o casă în Durlești, Mihai Popșoi preferă mașinile Toyota, iar Vlad Batrâncea nu are niciun automobil. În declarația de avere și interese personale pentru anul 2020, actualul președinte al Parlamentului Igor...