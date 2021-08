IMPORTANT! A fost modificat scenariul de utilizare a ATM-urilor Moldova Agroindbank

14:30

Noi imagini care șochează au fost surprinse pe aeroportul din Kabul. Afganii sunt atât de disperați să părăsească țara, încât se pun pe pistă în calea avioanelor care decolează, pentru a le opri. Militarii sunt nevoiți să-i alunge cu elicoperul de pe pistă. Insane. Don't have any other words. The Kabul Airport. pic.twitter.com/ylraJsDyme — Ragıp