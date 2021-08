Președintele Maia Sandu, într-o scurtă vizită privată în Austria

08:30

În martie al acestui an în Armenia a fost creată compania „Fly One Armenia”, o cooperare a familiei deputatului pro-guvernamental armean Khachatur Sukiasyan cu întreprinderea moldovenească Fly One, care deține 46 la sută din afacere, relatează IPN cu referință la hetq.am (Internet-gazeta „Hetq” („Urma”) fondată în anul 2001 de „Jurnaliștii de investigație” din Armenia,).