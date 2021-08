De astăzi intră în vigoare noi modificări şi completări dispuse de CNESP

16:00

Un milion de doze de vaccin împotriva COVID-19 au fost administrate din 2 martie, când a început campania de imunizare, și până astăzi în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, comunică MOLDPRES. Potrivit surse citate, persoana care a atins pragul de 1.000.000 este Axenia Ungureanu, în vârstă de ...