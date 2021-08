/VIDEO/ Scandal pe Aeroportul din Chișinău. Mai mulți oameni care urmau să ajungă în Elveția nu au reușit să zboare

09:40

Peste ocean, în cadrul Monterey Car Week, în timpul evenimentului dedicat The Quail: A Motorsports Gathering, a debutat un urmaş modern al legendarului Lamborghini Countach, model care împlineşte în acest an jumătate de secol de la apariţie! Noutatea este numită Countach LPI 800-4 şi are la bază modelul Aventador! Modelul omagiază legendarul Countach şi va exista […]