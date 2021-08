Școlile se pregătesc de un nou an de studii

VIDEO: Școlile se pregătesc de un nou an de studii Cu doar aproximativ 30 la sută de cadre didactice imunizate, școlile sunt în plină pregătire pentru noul an de învățământ. Profesorii și elevii speră să se revadă fizic în sălile de clasă. Colega noastră Daniela Pascari a mers la Liceul ”Iulia Hasdeu” din Chișinău să vadă în ce condiții vor învăța copiii, începând cu 1 septembrie. Bugetul din acest an al liceului i-a permis administrației să reabiliteze spațiul, unde din toamnă vor veni cei 274...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnal.md