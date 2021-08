Ce spun astrele azi, 15 august

05:40

Gutuia este unul dintre fructele vedetă ale începutului de sezon rece. Medicii nutriţionişti ne recomandă să abuzăm de acest fruct în această perioadă, deoarece are indicaţii într-o serie largă de afecţiuni, printre care se numără insomniile, boli de ficat, stimulează imunitatea şi te scapă de kilogramele în plus. O singură gutuie conţine vitaminele B1, B2, B6, C, E, PP, provitamina A ...