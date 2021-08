Pentru al cincilea weekend consecutiv, zeci de mii de francezi protestează împotriva introducerii cardului de sănătate

12:50

După o perioadă în care lumea a fost nevoită să se izoleze, să renunțe la întâlnirile cu cei dragi, am reușit să ne dăm, din nou, întâlnire pe acoperiș. #ROOFOFFLINE, ediția 2021 a fost despre socializare, povești care inspiră și muzică bună. Până colegii noștri „vor livra” materiale cu fotografii și video de la eveniment, am zis să dăm o tură pe rețelele de socializare, să vedem cum s-au distrat cei care au venit „Back to the roof”. Hai să vezi și tu!