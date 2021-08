Iurie Roșca, fostul lider al PPCD, are interdicție de intrare în România

DOC // VIDEO: Iurie Roșca, fostul lider al PPCD, are interdicție de intrare în România Iurie Roșca, fostul lider al Partidului Popular Creștin Democrat, are interdicție de intrare în România pentru 3 ani. Anunțul a fost făcut astăzi de fostul lider al unioniștilor din Republica Moldova într-o postare video, după ce a fost întors astăzi de la frontiera cu România. „Calitatea fluidizării transportului și a călătorilor spre România la vama Albița este floare la ureche pe lângă noutatea pe care am p...

