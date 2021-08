Sushi pot fi periculoase? Cum să facem o alegere corectă? Răspundem la cele mai populare întrebări

01:00

Studiourile Amazon au anunţat transferarea filmărilor celui de-al doilea sezon al serialului "Stăpînul Inelelor" (The Lord of the Rings) din Noua Zeelandă, unde continuă lucrările de producţie, în Marea Britanie, relatează vineri EFE.Amazon notează într-un comunicat, difuzat joi seară în Statele Unite şi vineri în Noua Zeelandă, că decizia se bazează pe strategia sa de a extinde şi consolida p