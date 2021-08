Un parc zoologic din Belgia inaugurează cel mai mare garaj solar

17:00

Patru interpreți, dintre care trei din R. Moldova: Carla’s Dreams, Irina Rimes și The Motans în colaborare cu INNA au lansat astăzi piesa „Aici”.Este prima colaborare în acest format. Iar la scurt timp de la lansare piesa a adunat deja mii de vizualizări.So happy to release this collab! “Aici” is OUT NOW, a scris INNA pe pagina sa de Facebook.