Noi măsuri de prevenire și control a infecției COVID-19, aprobate de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică

Membrii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică au anunțat în ședința de astăzi instituirea stării de alertă cod portocaliu la nivel național și au aprobat un set de recomandări noi pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19. Decizia intră în vigoare din data de 16 august 2021. Totodată, comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor putea institui măsuri de sănătate publică în corespundere cu gradul de alertă din teritoriul administrativ gestionat. Potrivit deciziei comisiei, au fost optimizate regulile de traversare a frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova care permite fără restricții intrarea la prezentarea: - certificatului de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 după 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; - prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore; - prezentarea concluziei medicale confirmative în cazul persoanelor care au suportat COVID-19, în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi (6 luni) sau a unui act confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19, valabil pe o perioadă de 90 zile din data efectuării investigației. Persoanele care nu prezintă documentele menționate la traversarea frontierei de stat, vor fi plasate în regim de autoizolare pe o perioadă de 14 zile, vor completa obligatoriu fişa epidemiologică și vor semna o declarație pe propria răspundere că vor respecta regimul de autoizolare, în locurile declarate. Regimul de autoizolare poate fi întrerupt după a 7-a zi dacă efectuează un test PCR COVID-19 sau test rapid de diagnostic Ag SARS CoV-2, iar rezultatul acestuia este negativ prin act confirmat. Tot astăzi în cadrul ședinței CNESP s-a decis elaborarea și implementarea unor soluții digitale pentru eficientizarea controlului respectării măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19: - certificatul digital interoperabil de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19; - sistemul electronic de completare on-line a Fişei epidemiologice pentru pasageri şi călători care traversează frontiera de stat a Republicii Moldova pe sens de intrare; - aplicația mobilă pentru supravegherea persoanelor pentru care se instituie regim de autoizolare și/sau tratament la domiciliu. Totodată, documentul prevede anumite restricții privind accesul în instituțiile de alimentație publică în spații închise, teatre, muzee, cinematografe, biblioteci, zone de agrement, la festivități (nunți, cumătrii, zile de naștere etc.,), la evenimente în masă (festivaluri, târguri etc.,), în centrele și bazinele de sport. Acestea se vor organiza cu participarea vizitatorilor/spectatorilor în limita a 50% din capacitatea maximă a spațiului, dar nu mai mult de 250 persoane într-un spațiu închis, cu respectarea strictă a normelor de protecție sanitară. Totodată, va fi obligatorie purtarea măștilor de protecție și respectarea distanței fizice de minim un metru, la evenimentele publice în spații deschise. Prin hotărârea CNESP, au fost stabilite măsurile obligatorii de prevenire și control a infecției COVID-19, la nivel național: - Purtarea obligatorie a măștilor de protecție în toate spațiile publice închise, inclusiv în transportul public, precum și în spațiile deschise unde nu este posibilă respectarea distanței fizice de cel puțin 1 metru. Masca trebuie să acopere atât gura, cat și nasul. - Respectarea distanței fizice între persoane de minim 1 (unu) metru, cu excepția cazurilor când, prin prevederi speciale, se stabilește respectarea unei alte distanțe între persoane. - Respectarea regulilor de igienă a mâinilor. - Respectarea regulilor de igienă respiratorie. - Respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora li se stabilește regimul respectiv. - Respectarea de către persoanele fizice care se află în teritoriile sau instituțiile cu regim de carantină a măsurilor impuse de autorități. - Monitorizarea personală de către fiecare persoană fizică a stării de sănătate. Adresarea timpurie la medicul de familie sau la instituțiile de asistență medicală la apariția simptomelor specifice ale infecției COVID-19.

