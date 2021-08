Afganistanul în pragul unui dezastru umanitar: 390 de mii de oameni alungați de la caselor lor

12:30

De ce copacul sădit se usucă? Am mai scris, acum câţiva ani, despre această bizarerie. Revin la ea deoarece am aflat nişte amănunte noi. Va să zică, într-un sat am urmărit ani de zile următorul fapt ciudat: nişte oameni, îndrumaţi de Moldsilva, sădeau mai mulţi copaci, dar apoi copacii aceia se uscau, mureau. Era un soi de efort inutil. Bani cheltuiţi pe puieţi, pe muncă, iar rezultatul era ca şi inexistent. Repet, e vorba de foarte mulţi ani. Şi mă întrebam:...