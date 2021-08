După 13 ani în care i-a controlat viaţa, Britney Spears a scăpat de sub tutela tatălui său

Britney Spears a scăpat de sub tutela tatălui său, după 13 ani în care el i-a controlat viața. Britney Spears a câștigat lupta acerbă pentru a ieși de sub tutela tatălui său, după ce Jamie Spears a fost de acord să renunțe la rolul de tutore. Este o victorie importantă pentru cântăreaţa care timp de […] Articolul După 13 ani în care i-a controlat viaţa, Britney Spears a scăpat de sub tutela tatălui său apare prima dată în sinteza.org.

