Incendiu, urmat de o explozie, la o hală din Cluj-Napoca în care erau depozitate butelii de gaz și vopsea

20:40

Și-a luat salariul pentru aproape un an și-a plecat. Vorbim despre fostul director al Agenției Medicamentului, Eremei Priseajniuc, eliberat din funcție în noiembrie 2020, dar restabilit astăzi de către Guvern, în baza unei decizii a instanței de judecată. Acesta își va ridica leafa pentru perioada în care nu a activat - 11 noiembrie 2020 - 12 august 2021. Ca urmare a restabilirii lui Priseajniuc în funcție, Cabinetul de Miniștri a dat-o afară pe actuala șefă a Agenției - Silvia Cibotari. Decizia imediat următoare a fost eliberarea lui Priseajniuc, în baza cererii de demisie a acestuia. Contactat de noi, fostul director al Agenției Medicamentului ne-a spus că plecarea sa are la bază motive personale.