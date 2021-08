Casa nedeclarată în care locuiește prim-ministra Natalia Gavrilița

15:45

Alexandr Slusari, ex- vicepreședintele Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, într-o postare pe internet, a făcut bilanțul activității fracțiunii parlamentare a Platformei DA după doi ani de activitate în opoziție, mentionând că preacă din Parlament, lăsând Legislativului nou ales o moștenire legislativă serioasă, Slusari a prezentat o listă din 25 cele mai importante proiecte de legi, ...The post Platforma DA: Bilanț solid și moștenire legislativă serioasă după doi ani de opoziție în Parlament first appeared on Radio Orhei.